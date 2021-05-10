Українська співачка і телеведуча Ольга Цибульська показала, як виглядала 8 років тому

Як передає Politeka.net, 35-річна Цибульська прославилася як співачка після участі в першій «Фабриці зірок», де вона перемогла в дуеті з Олександром Бодянським. Втім, співоча кар'єра артистки не змогла повністю забезпечувати її, тому вона стала пробувати себе в інших проектах. Сьогодні Цибульська працює телеведучою, паралельно будуючи сольну кар'єру. Вона є активним користувачем молодіжної мережі Тік Ток, де публікує забавні ролики, залучаючи молодіжну аудиторію.

Цього разу у себе в Instagram Цибульська організувала гру з шанувальниками. Фани писали їй дату, а артистка публікувала фото, яке їй відповідає. Одне з фото, яким вирішила поділитися Цибульська, було зроблено в 2013 році. Тоді артистка була рудоволосою бестією. На фото співачка позувала в прозорій кофті і пишній спідниці. Її волосся було накручене.

Варто відзначити, що за останні 8 років артистка дуже сильно змінилася.

Раніше ми писали, що Ольга Цибульська в рубриці відповідей на питання раптово заговорила про свою колегу, співачку Ірину Білик. Ольга зазначила, що Білик її надихає, тому що, будучи справжньою зіркою, вона залишається справжньою людиною.

Нагадаємо, що Цибульська врізала Козловському у всіх на очах, кадри потрапили в мережу: "Всю картину зіпсував...".

А ще Politeka повідомляла, що Цибульська показала себе без косметики і фільтрів, здивувавши одкровенням: «кілограми штукатурки...».

Також Politeka писала, що Цибульська розповіла шанувальникам, чим завжди займається перед сном: "Киці, всім бажаю...".