Ольга Цибульская огорошила выходкой вместе с Виталием Козловским

Как передает Politeka.net, 35-летняя певица поделилась в "сториз" в Инстаграм любопытными кадрами.

Ольга рассказала, что накануне была в одной из киевских школ на съемках нового проекта для «M1 Ukraine». Звезда предстала в образе учительницы: в кучерявом парике и очках, что выглядело весьма забавно.

На кадрах рядом с ней засветился певец Виталий Козловский. Парочка разыграла небольшую сценку встречи бывшего ученика со своей учительницей.

"Хочу вас познакомить со своей первой учитальницей... Римма Изяславовна, добрый день!", - говорит на кадрах артист.

"Виталик, я не верила, что из тебя что-то вырастет, а выросло..."

"Выросло. - Козловский вжился в роль. - А вы даже не изменились... Ваше сердце до сих пор на груди... такое же красивое", - подергал он за брошь на блузе Цибульской.

"Да, спасибо..., - ответила она и через миг уже повесилась у певца на шее.

"Боже, Козловский!", - воскликнула Ольга, якобы слившись с ним в страстном поцелуе.

До этого мы рассказывали, что Цибульская засветилась в скандале с разводом Дзидзьо и певицы Slaviа. В сети ходит много слухов о причине разрыва пары после 20 лет отношений.

В частности, некоторые видят сходство сына Цибульской с Михаилом Хомой (настоящее имя Дзидзьо). А Slaviа в интервью отмечала, что Ольга подыгрывала сплетням о якобы своем романе с ее мужем.

"В какой-то момент я поняла, что есть какая-то грань, а дальше мое терпение лопнуло, мне стало неприятно и больно", - делилась Slaviа.

Напомним, что Цибульская врезала Козловскому у всех на глазах, кадры попали в сеть: «Всю картину испортил…».

Как Politeka писала, что Цибульская в прозрачном наряде показала, как сильно изменилась за 8 лет: кадры перевоплощения.

Также Politeka сообщала, что Цибульская показала себя без косметики и фильтров, удивив откровением: «Килограммы штукатурки…».