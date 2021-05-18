Співачка Оля Цибульська, ім'я якої фігурує в найгучнішому розлученні в шоу-бізнесі Дзідзьо і Slavia, прокоментувала схожість її сина з Дзідзьо

Як повідомляє Politeka.net , українська співачка і телеведуча Оля Цибульська, яка також є кумою виконавця Дзідзьо і яка можливо замішана в скандалі з його розлученням, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Цього разу зірка розповіла Каті Осадчій в інтерв'ю для "Світського життя", як ставиться до пліток з приводу подібності її сина Нестора з колегою і кумом Дзідзьо.

За словами Осадчої, коли Цибульська вперше показала обличчя свого сина, більшість фанатів помітили його схожість з Дзідзьо.

"Знаєш, мені здається, що б я зараз не сказала, всі будуть стверджувати, що я повія, розлучниця, влізла в сім'ю... Тому: ні, нічого у нас з Дзідзьо не було, син не його, він не батько Нестора, я говорила про це тисячу разів. Було навіть, що я почала отримувати погрози по смс і соцмережах. Це була кланова помста-родичі родичів, подруги подруг, порожні новостворені сторінки в соцмережах. Я спеціально говорила тоді: "ми з КУМОМ", але це нічого не допомагало", - розповіла Цибульська.

Чутки про роман Цибольської і Дзідзьо підігріває той факт, що виконавиця ніколи не показує свого чоловіка, аргументуючи це тим, що він не публічна особистість.

Нагадавши, Цибульська, причетна до скандалу з розлученням Дзідзьо, несподівано звернулася до Slavia: "пропоную допомогу".

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