Співачка Оля Цибульська, ім'я якої фігурує в найгучнішому розлученні в шоу-бізнесі Дзідзьо і Slavia, поділилася своїми думками і переживаннями

Як повідомляє Politeka.net , українська співачка і телеведуча, кума Дзідзьо, Оля Цибульська, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Цього разу зірка розповіла Каті Осадчій в інтерв'ю для "Світського життя", чи стала вона причиною розлучення Дзідзьо з його дружиною Ярославою і як сама артистка ставиться до цих пліток.

За словами Осадчої, Цибульська і Дзідзьо дуже відверто поводилися і на сцені, і на фотосесіях, і на зйомках кліпів. Все це сильно засмучувало, дратувало і змушувало ревнувати дружину Дзідзьо.

"Мені цікаво, це її дратувало, як жінку або як артистку?! Я мільйон разів вела з твоїм Юрою (Горбуновим-чоловіком Осадчої, - ред.) і на рази він з папірцем і дозволом від Каті не приходив і мені не доводилося відпрошувати його у тебе. Тому що це любов, відносини і довіра", - на прикладі Горбунова і Осадчої розповіла Цибульська.

А щодо Slavia, Оля Цибульська запропонувала артистці свою допомогу в написанні хіта.

"Славця, ти точно дивишся це інтерв'ю, і якщо ти вважаєш, що дуетом "Цьомаю", дуетом "Киця" я забрала у тебе якусь славу, яка повинна належати тобі, то я пропоную тобі допомогу. Не для того, щоб підколоти, давай я напишу пісню, я знаю як це робиться і зробимо її хітом", - запропонувала Оля допомогу дружині Дзідзьо.

Нагадавши, Цибульська отримувала погрози від дружини DZIDZIO, співачка втомилася мовчати: "коли це впало мені на голову, я..."

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