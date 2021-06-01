Известная украинская певица Ольга Цибульская ответила на самые непредсказуемые вопросы фанатов

Как пишет Politeka.net, Ольга Цыбульская стала популярной украинской певицей. Красотка недавно выпустила клип на песню "Я не плачу" и продолжает его продвигать в Инстаграм.

В этот раз Оля призналась, что больше всего раздражает ее в людях.

"Чаще всего нас раздражают в людях слабости, с которыми мы не справились в себе. Я почти полностью себя приняла. В 35 лет пора", - написала исполнительница в разделе сториз.

Также артистка опубликовала видео, на котором посоветовала украинкам, что делать, если любимый мужчина не уделяет достаточно внимания.

По словам Цибульской, не надо претензий, стоит просто сказать о нехватке внимания, а лучше спланировать совместный выходной с любимым человеком. Таким образом можно просто показать, что не хватает времени проведенного вместе.

Также недавно Цибульская опубликовала пост, показав, насколько красивая Украина.

"Украина - самая красивая страна в мире ♥️ Ставь в комментариях, если соглашаешься? А потом глянь в окно, поблагодари за то, что имеешь, перестань ныть и врывайся в понедельник. Классной недели!", - написала Цибульская.⠀

Напомним, как выглядит муж Цибульской, которого она скрывает много лет

А еще Politeka сообщала, что Цибульская сделала заявление о своем сыне, который растет похожим на Дзидзьо

Также Politeka писала, что Цибульская получала угрозы от жены DZIDZIO, певица устала молчать