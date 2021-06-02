Певица Оля Цибульская, втянутая в скандал с разводом Дзидзьо и Slavia, разоткровенничалась о личном

35-летняя артистка стала гостьей программы "Власть vs Влащенко", ответив на серию любопытных вопросов, в том числе и о личной жизни. Соответствующее видео опубликовано на YouTube, передает Politeka.net (чтобы посмотреть, проскролльте вниз).

Недавно на Цибульскую в Сети посыпались обвинения в том, что она стала причиной расставания Михаила Хомы (Дзидзьо) с женой Ярославой, с которой он был в отношениях 20 лет. Более того, некоторые даже разглядели сходство сына Цибульской с Дзидзьо. А Slaviа в одном из интервью отмечала, что Оля специально подыгрывала сплетням.

В свете этих событий вполне логично, что ведущая поинтересовалась у певицы, как на самом деле обстоят дела и правда ли, что Михаил ей больше, чем друг.

Цибульская уже давно знакома с Хомой. Он, в свое время, отговорил девушку от вступления в педагогический университет и помог поверить в свое будущее в шоу-бизнесе. К слову, они вместе даже записали хит «Чекаю. Цьом».

"Мы с Мишей знаем друг друга с детства, с зеленого, сопливого... Потому что это школьные годы, у него, наверно, первый курс... И он видит, сколько сделано у меня, и я вижу, сколько - у него... и мы знаем, не надо друг другу на ухо рассказывать, сколько г*на пришлось съесть, сколько всего пережить, что я его люблю всем сердцем, как брата, как человека-профессионала, и всегда молюсь за него богу и прошу, чтобы у него все было хорошо, потому что он прекрасный артист. Надеюсь, что он так же (сильно - ред.) меня любит и, что это взаимно", - рассказала о своих истинных чувствах артистка.

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