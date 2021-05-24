Певица Оля Цибульская ответила на вопрос, интересующий многих ее фанатов
У каждого исполнителя, скорее всего, наступает момент, когда он задумывается об участии в "Евровидении" - главном песенном конкурсе Европы. Цибульская, с юности проявлявшая интерес к творчеству и сцене, не исключение.
На фоне отгремевшего финала "Евровидения 2021", у 35-летней звезды поинтересовались в "сториз" в Инстаграм, когда она поедет на конкурс.
Цибульская удивила честным ответом. По ее словам, прежде чем задумываться о "Евровидении", нужно иметь достойную песню, с которой не стыдно представлять Украину. Как известно, звезда только на днях презентовала свой новый трек и чтобы написать следующий необходимы время и силы.
"Если мы с Антоном Крайновым (аранжировка, - ред.) напишем соответствующую песню. Только родили "Я не плачу" ❤️🙏 Евровидение крутая музтусовка. Если не выступать, то просто смотреть - класс. Надо собирать тусовку 🔥", - ответила Оля на вопрос поклонников.
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Ранее мы рассказывали, что Цибульская оказалась втянутой в скандал с разводом своего старого друга и коллеги Михаила Хомы (Дзидзьо). Как известно, он расстался с женой, певицей Slaviа (Ярославой Хомой) после 20 лет отношений. В Сети ходит много слухов о причине разрыва и одна из них, якобы измена Михаила, давно положившего глаз на Олю.
Некоторые даже разглядели сходство сына Цибульской с Дзидзьо. А Slaviа в одном из интервью отмечала, что Оля специально подыгрывала сплетням.
А еще Politeka писала, Цибульская призналась, через что прошла в начале своей карьеры: «Оказалась на вокзале…»
Также Politeka сообщала, Цибульская сделала заявление о своем сыне, который растет похожим на Дзидзьо: "Ничего не помогало..."