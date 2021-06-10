Украинская певица Оля Цибульская призналась, что набрала вес
Звезда рассказала об этом на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.
Цибульская, похоже, уже приняла меры и решила отказаться от поздних приемов пищи.
«Дома есть вкусный киш… Хочу аж лопаю. Стала на веса: 6 лишних кг. Бляха муха», - написала артистка, указав, что дело было в 23:01.
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Также Цибульская показала фигуру в мини-шортах.
Отметим, недавно Оля Цибульская рассказала, что за прошлый год она смогла похудеть на 15 килограммов. Тогда такого впечатляющего результата артистке помогло добиться интервальное голодание, а также сбалансированное питание.
Набрала вес не только Цыбульская. Призналась, что поправилась и Наталья Могилевская. Артистка также заявила, что готова начать похудение на глазах украинцев.
«Сегодня я откровенно признаюсь — у меня десять лишних кило. Такую проблему сейчас имеет едва ли не каждый человек, поэтому я предлагаю сделать марафон и подключить к этому тренера и диетолога. Я делаю это публично, потому что понимаю, что иначе никогда не похудею, а если пообещаю и не сделаю — мне будет очень стыдно», - говорила певица.
Добиться результата Могилевская намерена за два месяца и на свой день рождения, надеть любимое платье, в котором она появилась на сольном концерте год назад.
Напомним, что Цибульская, причастная к скандалу с разводом Дзидзьо, неожиданно обратилась к Slavia: "Предлагаю помощь".
Как сообщала Politeka, Цибульская решила показать, на кого на самом деле похож ее сын.
Также Politeka писала, что Цибульская призналась, через что прошла в начале своей карьеры: «Оказалась на вокзале…».