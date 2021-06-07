Украинская певица Оля Цибульская показала себя "натуральную"
Звезда нередко демонстрирует свою естественную красоту без косметики, передает Politeka.net.
Красотка предпочитает качественную и натуральную косметику. Хотя артистка не любит использовать "бабушкины" рецепты при уходе за лицом, все же она не может отказать себе в одном - она делает кокосовую маску для волос на ночь. Звезда мажет кончики, надевает шапочку для душа, а сверху укутывает полотенцем. С утра она смывает маску, и ее волосы становятся шелковистыми.
Цибульская придерживается здорового питания, отказалась от вредных привычек, а также делает массажи для лица. В результате Ольга выглядит великолепно.
В недавних сторис певица показала себя без косметики и рассказала, как еще борется с морщинками вокруг глаз. Цибульская рассказала, что нужен мелкий пиллинг, которым она трет кожу, чтобы та стала гладкой.
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Также артистка поведала о радикальном преображении и страхах в юном возрасте.
"Когда-то в детстве сбрила брови, ведь боялась, что будут, как у Фриды Кало. Теперь хочу такие, но не растут", - написала Ольга.
Отметим, Фрида Кало - мексиканская художница, у которой были густые черные брови. Кало не только отказывалась пользоваться пинцетом, но, напротив, сделала кустистые, сросшиеся на переносице брови своей фишкой.
"Из моего лица мне нравятся только брови и глаза. Больше ничего. У меня усы, и в целом я скорее похожа на мужчину", - говорила художница.
Напомним, что Цибульская, причастная к скандалу с разводом Дзидзьо, неожиданно обратилась к Slavia: "Предлагаю помощь".
Как сообщала Politeka, Цибульская решила показать, на кого на самом деле похож ее сын.
Также Politeka писала, что Цибульская призналась, через что прошла в начале своей карьеры: «Оказалась на вокзале…».