Известная украинская певица Оля Полякова показала жаркие кадры со своего отдыха с веселой подружкой

Полякова часто делится в сети кадрами со своими рабочими образами или фото, на которых она в окружении семьи. А вот своих подруг певица показывает редко. В новом посте на своей странице в Инстаграм звезда решила исправить эту несправедливость. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Полякова показала, как отдыхает в Турции в компании задорной брюнетки.

«Классно когда у тебя есть подружка! А у вас есть подружки?», - написала певица.

На новой серии фотографий она позирует у моря с подругой в малиновом купальнике. Сама Полякова выбрала золотистый пляжный наряд, который выгодно подчеркнул ее формы. На фото Полякова умело позирует на пляже, показывая фигуру с лучших ракурсов.

Подписчики тут же отреагировали на публикацию звезды. Многие при этом заметили, что снимки были обработаны.

«Думала эт Маша», «Зачем вы так отфотошопили свою подружку? По дружески? Ужасные получились бедра», «Красотки», «Шикарная фигура», «Боже, какие сладенькие девочки», - пишут люди.

Напомним, Валерий Меладзе "врезал" Поляковой, вставшей на защиту Ани Лорак.

Как сообщала Politeka, Полякова в коротеньком платье позволила себе расслабиться на пляже: кадры с отдыха.

Также Politeka писала, что богатый муж Оли Поляковой отгрохал поместье на полуострове посреди Днепра.