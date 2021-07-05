Певица Оля Полякова поделилась идеальным, по ее мнению, "рецептом" удачного отдыха
37-летняя суперблондинка, которая любит эпатировать публику и, кажется, ничего не стесняется, порадовала фанатов новыми кадрами в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.
Сейчас Полякова находится в Турции и, судя по геометке, разместилась в пятизвездочном отеле. Длинноногая красотка позировала на пустынном пляже в белом мини-платье в черный горошек и солнцезащитных очках. Оля удачно расположилась под зонтиком, покуражившись на камеру. Ветер играл в ее волосах, а с лица не пропадала обворожительная улыбка.
Певица попросила поклонников выбрать, какое из четырех фото получилось лучше всего, а также выдала, что прилетела в Турцию не только отдыхать.
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Ливни с градом обрушатся на Украину, срочное предупреждение ГСЧС: какие регионы в зоне риска
Новый мощный удар стихии обрушился на Крым, кадры бедствия: дома и дороги ушли под воду
Самолет потерпел крушение, что известно о жертвах: первые кадры трагедии
Солистка Go_A Павленко засветила утонченную фигурку в купальнике с сеточкой: лидер "Måneskin" оценил бы
"По традиции 1, 2, 3, 4?))) Обожаю совмещать работу с отдыхом! А вы?) #work&travel", - говорится в подписи.
Пользователи кинулись комментировать увиденное. Одной из первых пост "лайкнула" еще одна известная блондинка, ведущая Леся Никитюк.
"2. Я тоже не люблю пассивный отдых. 2 в 1 это классно"
"А я люблю вкалывать, чтобы отдохнуть.... 😢"
"Летний бриз, - придумала название к фото❤️"
"4 такая счастливая😍❤️❤️"
"Это не совместимо👏"
"Лучшая 😍"
Напомним, Полякова в купальнике прижалась к своей подружке
Как сообщала Politeka, муж Поляковой отстроил поместье на полуострове посреди Днепра
Также Politeka писала, Полякова показала младшую дочь-красотку, которая похожа не на нее