Звезда призналась, что именно обожает

Певица Оля Полякова поделилась идеальным, по ее мнению, "рецептом" удачного отдыха

37-летняя суперблондинка, которая любит эпатировать публику и, кажется, ничего не стесняется, порадовала фанатов новыми кадрами в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.

Сейчас Полякова находится в Турции и, судя по геометке, разместилась в пятизвездочном отеле. Длинноногая красотка позировала на пустынном пляже в белом мини-платье в черный горошек и солнцезащитных очках. Оля удачно расположилась под зонтиком, покуражившись на камеру. Ветер играл в ее волосах, а с лица не пропадала обворожительная улыбка.

Певица попросила поклонников выбрать, какое из четырех фото получилось лучше всего, а также выдала, что прилетела в Турцию не только отдыхать.

"По традиции 1, 2, 3, 4?))) Обожаю совмещать работу с отдыхом! А вы?) #work&travel", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Одной из первых пост "лайкнула" еще одна известная блондинка, ведущая Леся Никитюк.

"2. Я тоже не люблю пассивный отдых. 2 в 1 это классно"

"А я люблю вкалывать, чтобы отдохнуть.... 😢"

"Летний бриз, - придумала название к фото❤️"

"4 такая счастливая😍❤️❤️"

"Это не совместимо👏"

"Лучшая 😍"

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