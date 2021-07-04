Певица Оля Полякова в соцсети показала милое видео со своей подругой и кумой

Как сообщает Politeka.net, известная певица Оля Полякова, которую называют суперблондинкой украинского шоу-бизнеса, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так в этот раз в своих сторис звезда поделилась забавным видео, на котором показала свою подругу и куму Светлану Легкую. К слову, эта девушка является продюсером и организатором мероприятий, и судя со слов Оли, встретились они не просто так.

На кадрах, которые показала Полякова, они с кумой запечатлены в интересной локации, сидя за столиком с коктейлями. Перед камерой суперблондинка появилась в интересном образе – на ней яркий изумрудный купальник и светлая кепка. Волосы небрежно уложены и спрятаны за головным убором, а на лице нет макияжа. Кума певицы в ярком желтом купальнике с воланом и без головного убора.

"Приехали с моей кумушкой на работку, заодно поотдыхаем" – говорит Полякова в ролике, показывая себя и подругу во всей красе.

Напомним, Полякова впервые за долгое время показала мужа, который старше ее на 22 года: "Встречали на двухэтажном катере".

Как сообщала Politeka, Богатый муж Оли Поляковой отгрохал поместье на полуострове посреди Днепра: "Завистники пусть...".

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