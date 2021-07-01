Популярная украинская певица Оля Полякова показала, как выглядит ее младшая дочь

Как известно, исполнительница с мужем воспитывают двоих дочерей: 16-летнюю Машу и 9-летнюю Алису. И если старшая девочка уже вовсю раскручивает себя как инста-блогера и модель, и даже поет в импровизированной группе, то ее младшая сестра мелькает на людях гораздо реже.

Судя по всему, Полякова-старшая решила исправить эту ситуацию. Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм певица опубликовала новые фото Алисы.

Портреты сделаны крупным планом на фоне летней зелени. На них девочка позирует с распущенными и не расчесанными волосами. При этом она выглядит очень фотогенично. Снимки получились очень естественными и атмосферными.

«Моя», - подписала фото Полякова, добавим смайлик в виде сердечка.

Поклонники певицы не смогли пройти мимо снимков ее дочери. Многие при этом отметили, что Маша похожа на маму, а Алиса - на папу.

«Красивая девочка не одно сердце разобьёт мужское», «Камера её любит! Модельный бизнес плачет по ней!», «Очень красивая девчуля) столько огня в глазах, это просто космос», «Очень красивая девочка, похожа на папу, а старшая на Вас», «Нежная принцесса», «Мамина кошечка», «Дикая русалка», - пишут люди.

Напомним, Полякова закатила буйную вечеринку с "гастрольным мужем", беременной Осадчей и Астафьевой.

Как сообщала Politeka, Полякова после пополнения в семье показала, как дочь возится с новорожденными.

Также Politeka писала, что Полякова показала красавицу-дочь в платье со смелым декольте, украинцы не оценили.