Старшую дочь певицы Оли Поляковой раскритиковали за внешность и взрослую фотосессию в бассейне

Как сообщает Politeka.net, Маша Полякова – старшая дочь известной певицы Оли Поляковой. Девочка в свои 16 лет уже собрала более 170 тысяч подписчиков в Instagram и зарабатывает деньг на рекламе в сети. Недавно в своем микроблоге Мария выложила пикантное видео из бассейна, на котором появилась в откровенном черном купальнике.

Как видно на видео, Маша соблазнительной выходит из бассейна, демонстрируя прелести в модном купальнике. При этом внимание привлекает также макияж девушки, который визуально меняет ее внешность.

Пользователи в комментариях раскритиковали такие эксперименты подростка, Поляковой-младшей советуют придерживаться более естественного макияжа. "Стрелки не ровные", "Стрелки ужас", "Слишком много косметики, естественность лучше", "Будущая певица и очаровательная девушка", "Красотка", "Что тебе не идут стрелки, ибо глаза, итак, узкие", "Заберите у нее подводку для глаз", "Заберите у ребенка косметичку".

Напомним, Дочь Поляковой засветила интерьер их особняка на полуострове посреди Днепра: "Кованые люстры и...".

Как сообщала Politeka, Юная дочь Поляковой в черном купальнике хвастнула прелестями прямо в бассейне: кадры.

Также Politeka писала, Полякова показала младшую дочь-красотку, которая похожа не на нее: "Дикая русалка".