Жаркие летние деньки певица Оля Полякова с мужем и дочерьми проводит в своем роскошном поместье в 80 км под Киевом

Загородный дом 37-летней артистки расположен на полуострове в поселке Старое. "Неприступное" жилье Поляковой с одной стороны окружено лесом, с другой военным полигоном, а с третьей - Днепром. Так что добирается звезда до своего особняка на личной яхте, которую не раз показывала в Инстаграм.

На огромной территории имеется свой причал, летний домик с панорамными окнами, открытый бассейн, баня, конюшня, огород, где певица выращивает овощи и фрукты и даже ферма, где она разводит козочек, из молока от которых потом делает различные сорта сыров. Но главной "достопримичательностью", конечно же, является сам роскошный дом, построенный из финского бруса. Недавно певица его расширила, достроив апартаменты на два этажа и три комнаты с персональным входом для своей мамы.

Неоднократно в Сети показывали, как поместье выглядит снаружи, в том числе с высоты птичьего полета.

Но в этот раз старшая дочь Поляковой Маша засветила в новых "сториз" в Инстаграм внутреннее убранство дома, передает Politeka.net. Девушка позировала в купальнике перед большим зеркалом. В кадре можно рассмотреть кованую люстру, светлые деревянные стены и большое пространство за ее спиной с окнами в пол.

Напомним, Маша Полякова в черном купальнике сразила прелестями прямо в бассейне

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