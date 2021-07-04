Старшая дочь Оли Поляковой Маша в черном купальнике устроила летнюю фотосессию в бассейне
Молодая девушка начала активно показывать у себя в Инстаграм яркие фото и ролики, чтобы стать популярным блогером и самостоятельно зарабатывать деньги на рекламе и просмотрах. Оля Полякова – мама девочки-подростка – совсем не возражает против такого вида заработка через интернет.
Поэтому Маша старается делиться новыми кадрами достаточно активно. Порой, не обходится и без множественной критики. Предыдущее видео Маши серьезно раскритиковали, посчитав поведение девушки наигранным и показушным.
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В этот же раз девушка предпочла опубликовать короткий ролик в Инстаграм, ранее отснятый для приложения Тик-ток. Сделала это Маша для того, чтобы избежать критики в сети и лишних негативных комментариев. В самом видео Маша понежилась в бассейне, хвастаясь удачным летним отдыхом в черном купальнике.
Вот что ранее ответила Маша на поток критики в свой адрес после нового видео для Тик-Тока:
«Ох, если бы Инстаграм был как Ютуб, у меня наверное было бы все видео в дизлайках. Самый дизлайкнутый профиль был бы. 85 негативных комментариев из 85. Но ребят, ну как бы мне пофиг. Ну серьезно» - скривив лицо на камеру, Маша рассмеялась, игнорируя критику.
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