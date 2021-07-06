Популярная украинская певица Оля Полякова заручилась помощью звезда «Скаженого весілля», чтобы устроить эпатажную вечеринку для «взрослой девочки»

Недавно певица объявила, что готовится выпустить новый клип на песню «Взрослая девочка». Как стало известно, в нем появится актриса из фильмов «Скажене весілля» Инна Приходько. Об этом сама артистка рассказала в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

Приходько призналась, что приглашение сняться в клипе было спонтанным, однако она не могла отказать Поляковой. По словам Инны, зрителей ждет веселая, но в то же время поучительная история.

«В ней очень много девушек узнают себя, ведь хотя бы раз, но каждая из них была в ситуации, изображенной в клипе», - загадочно отметила актриса, не раскрывая основной сюжет видео.

Она также поделилась двумя фотографиями с образами из клипа. На первой Полякова позирует, сидя на «троне». Певица одета в обтягивающее кислотно-зеленое боди, леопардовый жакет и колготы с таким же «хищным» принтом.

На втором фото сама Приходько в сверкающем золотистом платье стоит рядом с накрытым столом. За ее спиной красуются шарики в виде цифры 18 и надпись «#Мне опять».

Напомним, дочери Оли Поляковой в купальнике досталось за эксперименты с внешностью.

Как сообщала Politeka, Полякова безжалостно ответила Меладзе на оскорбления, припомнив ему все грехи.

Также Politeka писала, что Полякова померялась формами в купальнике с веселой подружкой, удивив снимками.