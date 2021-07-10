Старшая дочка певицы Оли Поляковой, Маша, показала, как развлекается на украинском курорте

16-летняя девушка берет пример со звездной матери, вовсю осваивая соцсети. Маша частенько радует подписчиков яркими кадрами и личными переживаниями, становясь все более популярной. За ней в Инстаграм наблюдают уже 170 тысяч человек и их количество постоянно растет.

Так, сейчас девушка находится в Одессе, где ее матери предстоят концерты. Пока Оля готовится к выступлениям, ее дочка наслаждается летними каникулами, катаясь с ветерком на белоснежной яхте.

В новых "сториз", которыми Маша поделилась в Инстаграм, она предстала в черном купальнике, с распущенными мокрыми волосами, передает Politeka.net.

Девушка заинтриговала неожиданным вопросом:

"Ребята, а вы используете фейсбук? Потому что лично я - нет, и вообще считаю, что это старперская штука, в которой просто невозможно разобраться", - заявила она.

Далее Маша засветила свои стройные ножки, расположившись на носу яхты, а также окрестности курорта, "пролетая" мимо пляжей на большой скорости.

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