Дочь украинской певицы Ольги Поляковой Мария обратилась за помощью к своим поклонникам

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 16-летняя Маша опубликовала ряд сторис, сделанных в Одессе. Судя по всему, девушка отправилась в курортный город на отдых. Однако, одно из видео сильно озадачило поклонников Маши. Девушка сняла себя крупным планом. По виду она была сильно напугана и расстроена.

«Ребят, я в Аркадии. Я не знаю, куда мне идти, тут много людей. Мне страшно, помогите», - взмолилась девушка.

Стоит отметить, что уже на следующем видео Маша сидела в каком-то заведении с друзьями. По словам Поляковой-младшей, она встретилась со знакомыми, которые прилетели в Одессу из США.

Отметим, что Маша Полякова старается активно вести свой блог и даже немного зарабатывает на рекламе. Сейчас на девушку подписано около 170 тысяч людей.

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