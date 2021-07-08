Відома співачка Оля Полякова зізналася, що била свого концертного директора Артема Чирков

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Оля Полякова побувала на розважальному YouTube-шоу "Гагарін шоу", в якому зізналася, що б'є своїх співробітників. Виявилося, що найбільше дістається концертному директору зірки Артему Чирікову, якого вона іноді називає своїм гастрольним чоловіком.

Так, у відповідь на запитання ведучого, чи правдиві чутки про побиття Артема, Оля навіть з якимось хвастощами розповіла, що це правда. "Невдалий жарт, неправильне поводження. Не по протоколу звернувся, розумієш", - заявила Полякова.

При цьому ведучі шоу уточнили, що за чутками співачка побила свого концертного директора двічі. Цю інформацію Оля теж спростувала: "Набагато більше".

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