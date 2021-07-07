Співачка Оля Полякова вразила модельною фігуркою на відпочинку
Як пише Politeka.net, в Instagram Ольга опублікувала фото в бікіні. Вона сфотографувалася на маленькому водоспаді, виставивши вперед свої неймовірно довгі ноги.
"Це була незабутня відпустка в "італійському" готелі, потопаючому в ідеально доглянутому ботанічному саду, але в Туреччині! Шикарне місце для таких знімків", - підписала фото зірка.
Колега Полякової, екс-солістка групи "НеАнгели" Слава Камінська не змогла змовчати, залишивши Ользі коментар під фото.
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"Досить мені нерви тріпати", - написала вона.
Шанувальники теж не залишили артистку без компліментів. Не обійшлося і без традиційної критики з приводу фотошопу.
"Оля, не бентежте Валерія Меладзе", "Де такі ноги роздавали?", "Це не ноги, це 8 чудо світу", "Боже ногииии, нескінченні", "Олечка, ви прекрасні!", "Не зловживайте так сильно фотошопом. Ну, Оля! У вас же і так класна фігура", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Полякова жорстко відповіла Меладзе на образи: "Розпалили в мені бажання розповісти більше".
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