Певица Оля Полякова впечатлила модельной фигуркой на отдыхе
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Ольга опубликовала фото в бикини. Она сфотографировалась на маленьком водопаде, выставив вперед свои невероятно длинные ноги.
«Это был незабываемый отпуск в «итальянском» отеле, утопающем в идеально ухоженном ботаническом саду, но в Турции! Шикарное место для таких снимков», - подписала фото звезда.
Коллега Поляковой, экс-солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская не смогла смолчать, оставив Ольге комментарий под фото.
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«Хватит мне нервы трепать», - написала она.
Поклонники тоже не оставили артистку без комплиментов. Не обошлось и без традиционной критики по поводу фотошопа.
«Оля, не смущайте Валерия Меладзе», «Где такие ноги раздавали?», «Это не ноги, это 8 чудо света», «Боже ногииии, бесконечные», «Олечка, вы прекрасны!», «Не злоупотребляйте так сильно фотошопом. Ну, Оля! У вас же и так классная фигура», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Полякова жестко ответила Меладзе на оскорбления: «Разожгли во мне желание рассказать больше».
Как сообщала Politeka, Полякову в пикантной позе пристыдили за "новую" внешность: "Ужасные получились бедра".
Также Politeka писала, что Полякова в боди и колготах с принтом ушла в отрыв как "взрослая девочка": красноречивые кадры.