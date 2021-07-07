Певица Оля Полякова впечатлила модельной фигуркой на отдыхе

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Ольга опубликовала фото в бикини. Она сфотографировалась на маленьком водопаде, выставив вперед свои невероятно длинные ноги.

«Это был незабываемый отпуск в «итальянском» отеле, утопающем в идеально ухоженном ботаническом саду, но в Турции! Шикарное место для таких снимков», - подписала фото звезда.

Коллега Поляковой, экс-солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская не смогла смолчать, оставив Ольге комментарий под фото.

«Хватит мне нервы трепать», - написала она.

Поклонники тоже не оставили артистку без комплиментов. Не обошлось и без традиционной критики по поводу фотошопа.

«Оля, не смущайте Валерия Меладзе», «Где такие ноги раздавали?», «Это не ноги, это 8 чудо света», «Боже ногииии, бесконечные», «Олечка, вы прекрасны!», «Не злоупотребляйте так сильно фотошопом. Ну, Оля! У вас же и так классная фигура», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Полякова жестко ответила Меладзе на оскорбления: «Разожгли во мне желание рассказать больше».

Как сообщала Politeka, Полякову в пикантной позе пристыдили за "новую" внешность: "Ужасные получились бедра".

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