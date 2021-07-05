Відома українська співачка Оля Полякова жорстко відповіла на слова Валерія Меладзе, який обізвав її "фріком"

Не так давно відомий продюсер Костянтин Меладзе опинився в центрі скандалу після того, як Ані Лорак звинуватила його в домаганнях. Її підтримали кілька інших жінок з шоу-бізнесу, в числі яких опинилася і Оля Полякова. У свіжому інтерв'ю Ксенії Собчак брат Костянтина, Валерій Меладзе, прокоментував цей скандал. Він спростував звинувачення на адресу Костянтина, а Полякову назвав «фріком».

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram співачка жорстко відповіла на слова на свою адресу. Так, вона вирішила пригадати Меладзе його сумнівну громадянську позицію.

"Коли ми почуємо від благородного грузина хоч що-небудь про анексію Криму і війну на Донбасі? Вас це ніяк не шокувало? Ви якось дуже давно розмито сказали, що "хтось розпалив цей конфлікт" ...а можна дізнатися, хто? Ви вже визначилися за 8 років?",- звернулася співачка до Валерія.

Вона звернула увагу на те, що співак продовжує давати концерти і в Росії, і в Україні, в той час як українські артистки, що працюють в Росії, не можуть собі цього дозволити. Полякова поцікавилася, як у Меладзе це виходить.

Вона також підкреслила, що вирішила підтримати тисячі інших жінок, які відчувають харассмент.

"Як же мені назвати вас? Того, хто під виглядом сильного, мужнього, серйозного чоловіка, який, я так розумію, громадянин Росії, всі ці роки не може знайти в собі ні сил, ні благородства, ні мужності сказати, що він думає про все, що відбувається в країні, в якій він жив, навчався багато років...і в якій він хоче давати концерти і заробляти гроші. Який не може визнати, що харассмент був, а воліє, захищаючи свого брата і себе, напевно, ображати інших жінок, даючи їм якісь назви. Як вас назвати? Малодушним? Лицеміром?...Ви тільки розпалили в мені бажання розповісти більше, з подробицями! Далі вони будуть, слідкуйте за анонсами!", - заявила Полякова у своєму зверненні.

Нагадаємо, Валерій Меладзе "врізав" Поляковій, яка стала на захист Ані Лорак: "Це фрік, а не виконавець".

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