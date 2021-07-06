Популярна українська співачка Оля Полякова заручилася допомогою зірка "Скаженого весілля", щоб влаштувати епатажну вечірку для "дорослої дівчинки"

Нещодавно співачка оголосила, що готується випустити новий кліп на пісню «Доросла дівчинка». Як стало відомо, в ньому з'явиться актриса з фільмів "Скажене весілля" Інна Приходько. Про це сама артистка розповіла у своєму Instagram, писати Politeka.net.

Приходько зізналася, що запрошення знятися в кліпі було спонтанним, проте вона не могла відмовити Поляковій. За словами Інни, глядачів чекає весела, але в той же час повчальна історія.

"У ній дуже багато дівчат впізнають себе, адже хоча б раз, але кожна з них була в ситуації, зображеної в кліпі", - загадково зазначила актриса, не розкриваючи основний сюжет відео.

Вона також поділилася двома фотографіями з образами з кліпу. На першій Полякова позує, сидячи на»троні". Співачка одягнена в обтягуюче кислотно-зелене боді, леопардовий жакет і колготи з таким же «хижим» принтом.

На другому фото сама Приходько в блискучому золотистому платті стоїть поруч з накритим столом. За її спиною красуються кульки у вигляді цифри 18 і напис «#мені знову».

Нагадаємо, доньці Олі Полякової в купальнику дісталося за експерименти із зовнішністю.

Як повідомляла Politeka, Полякова безжально відповіла Меладзе на образи, пригадавши йому всі гріхи.

Також Politeka писала, що Полякова помірялася формами в купальнику з веселою подружкою, здивувавши знімками.