Співачка Оля Полякова показала в соцмережі спекотні кадри на пляжі з коханою подружкою

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Оля Полякова часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка виклала в мережу гарячі кадри на відпочинку з подругою. Як видно, красуні позують на пляжі у відвертих купальниках, при цьому уважні користувачі помітили зайву ретуш на знімках співачки.

Перед камерою Полякова позувала в пікантних позах, на ній був бежевий купальник, який майже зливається з кольором шкіри, а Свій образ артистка доповнила білою кепкою і стильними сонцезахисними окулярами. Подруга співачки з'явилася перед камерою в модному червоному купальнику з воланами, який красиво підкреслив струнку фігуру.

Треба сказати, що такі відверті знімки сподобалися не всім фанатам Олі, деякі розкритикували співачку за зайвий фотошоп знімків. "Я помітила фотошоп", "Невдала поза для фото у подруги", "Навіщо ви так отфотошопили свою подружку? По-дружньому? Жахливі вийшли стегна", "Фотошоп очі ріже", "Оля, ти без фотошопу хороша", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Дочки Олі Полякової в купальнику дісталося за експерименти із зовнішністю: "Заберіть у дитини косметичку".

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