Певица Оля Полякова вместе с дочерьми и мужем спасается от жары в своем роскошном поместье под Киевом

37-летняя артистка, судя по кадрам в Инстаграм, в последнее время почти безвылазно сидит в поселке Старое в 80 км от столицы, где у нее шикарный особняк из финского бруса с большим бассейном во дворе. Поместье Оли находится в живописном месте: с одной стороны окружено Днепром (у певицы собственный причал и "кусочек" побережья), с другой - лесом, а с третьей - военным полигоном. Добраться на полуостров можно только по воде с противоположного берега.

Полякова неоднократно засвечивала парочку пришвартованных яхт, причем одна из них - двухэтажная.

Старшая дочь артистки Маша, тоже любительница эпатировать публику в Сети, частенько показывает в Инстаграм, чем занимается в поместье, передает Politeka.net. В "сториз" 16-летняя девушка опубликовала фото, на котором позировала на идеально подстриженном газоне в розовом купальнике - ракурс сзади впечатляет. Юная красотка лежала на матрасе, немного не уместившись на нем и съехав "пятой точкой" на траву.

На задем фоне можно разглядеть все те же яхты и тихую гладь речной воды.

В это время ее мама постила в "сториз" кадры с младшей дочкой. 9-летняя Алиса с разбегу прыгнула в бассейн, сделав сальто под водой.

Напомним, Маша Полякова засветила интерьер их особняка на полуострове посреди Днепра: "Кованые люстры и...".

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