Певица Оля Полякова напросилась на честную критику, презентовав свой новый клип

На днях состоялась премьера музыкальной новинки от 37-летней артистки под названием "Взрослая девочка". Полякова, которая любит эпатировать публику, не стала изменять своим традициям, ошеломив ярким образом в леопарде, короткой стрижкой и дерзким поведением.

В своем свежем посте в Инстаграм певица обратилась к украинцам, желая услышать, что те думают о ее творчестве, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"Дорогие мои! Вы уже успели оценить новый клип «Взрослая девочка» на YouTube? Смотрите и делитесь любимыми кадрами в сториз, буду выборочно репостить ☝🏻", - написала Полякова, представ на кадрах на четвереньках.

Пользователи с энтузиазмом кинулись обсуждать увиденное и услышанное:

"Уже два дня на повторе, просто огонь, спасибо за крутой танцевальный летний хит ❤️"

"А мне не очень песня 🙄 примитивно. Такие данные, голос сильный, фигура, харизма и песня для тинейджеров... Не вяжется"

"Оль! Отличный клип и песня на языке 😛"

"лютая жесть🔥🔥"

"Баба бомба))😍🔥🔥Крутяк))"

"Оля, ну просто стыдно иметь такие ноги!!! 🤣Песня затягивает,клип прикольный!Ваше чувство юмора это что-то!🔥👏❤️😂"

Напомним, Полякова с короткой стрижкой показала новую себя, эпоха "Королевы Ночи" завершается

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