Певица Оля Полякова напросилась на честную критику, презентовав свой новый клип
На днях состоялась премьера музыкальной новинки от 37-летней артистки под названием "Взрослая девочка". Полякова, которая любит эпатировать публику, не стала изменять своим традициям, ошеломив ярким образом в леопарде, короткой стрижкой и дерзким поведением.
В своем свежем посте в Инстаграм певица обратилась к украинцам, желая услышать, что те думают о ее творчестве, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
"Дорогие мои! Вы уже успели оценить новый клип «Взрослая девочка» на YouTube? Смотрите и делитесь любимыми кадрами в сториз, буду выборочно репостить ☝🏻", - написала Полякова, представ на кадрах на четвереньках.
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Пользователи с энтузиазмом кинулись обсуждать увиденное и услышанное:
"Уже два дня на повторе, просто огонь, спасибо за крутой танцевальный летний хит ❤️"
"А мне не очень песня 🙄 примитивно. Такие данные, голос сильный, фигура, харизма и песня для тинейджеров... Не вяжется"
"Оль! Отличный клип и песня на языке 😛"
"лютая жесть🔥🔥"
"Баба бомба))😍🔥🔥Крутяк))"
"Оля, ну просто стыдно иметь такие ноги!!! 🤣Песня затягивает,клип прикольный!Ваше чувство юмора это что-то!🔥👏❤️😂"
Напомним, Полякова с короткой стрижкой показала новую себя, эпоха "Королевы Ночи" завершается
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