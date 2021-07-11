Известная украинская певица Оля Полякова выпустила клип на песню "Взрослая девочка"

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова является одной из самых популярных украинских певиц. Длинноногая блондинка выпустила 9 июля новый клип на песню "Взрослая девочка". Видеоработа оказалась довольно смелой и ее сразу начали обсуждать в сети. (Чтобы посмотреть клип, доскролльте страничку до конца).

По сюжету Оля стала первой певиец, которую клонировали. Красотку после этого можно заказать к себе на праздник одним клипом. А в одной из сцен Полякова показала, как глотает метровую палку колбасы.

Фанаты посмотрели клип более 600 тысяч раз на Ютубе и написали комментарии:

"Не зашло. Нравится Полякова, но видеоряд глотание колбасы и звуковой ряд "взрослая девочка"..? Да уж", "Клип шикарный. Но песня какая-то сильно детская, тяжело заходит", "Меладзе назвал ее фриком...Пусть фрик, но таланта и харизмы у нее гораздо больше чем у многих российских звезд..."

Напомним, Горбунов засветил "новую" Полякову во время неожиданной встречи

А еще Politeka писала, что Полякова с короткой стрижкой показала новую себя, эпоха "Королевы Ночи" завершается

Также Politeka сообщала, что Полякова в боди и леопардовых колготах решила уйти в отрыв как "взрослая девочка"



