Известный украинский ведущий и продюсер Юрий Горбунов показал неожиданную встречу с Олей Поляковой
Шоумен поделился забавным фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Горбунов решил показать поклонникам, какая неожиданность случилась с ним в пятницу. Так, по его словам, он совершенно случайно встретил на работе популярную певицу Олю Полякову.
В доказательство он поделился их новым совместным фото.
На снимке артисты действительно запечатлены прямо в коридоре. Горбунов позирует перед камерой в белой рубашке и с довольной улыбкой.
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В свою очередь, Полякова попала на фото в ярко-зеленом наряде и с крупными золотыми украшениями. Внимание к себе не может не привлекать новая и пока еще непривычная прическа певицы: недавно она очень появилась с очень короткой стрижкой вместо длинных волос.
«Неожиданная встреча в коридорах офиса», - подписал снимок Горбунов.
Поклонники ведущего тут же отреагировали на публикацию.
«Катя Оле повыдирала патлы», «Оля что подстриглась или одела парик?», «А это точно Полякова? Парик классный?», «Яркие звезды Юрка и соседка Оля», - пишут люди.
Напомним, Полякова с короткой стрижкой показала новую себя, эпоха "Королевы Ночи" завершается.
Как сообщала Politeka, Осадчая показала их с Горбуновым роскошный сад с плетеной мебелью и особняк в итальянском стиле.
Также Politeka писала, что Горбунов трогательно обратился к своему маленькому сыну, в сети поддержали.