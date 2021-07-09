Известный украинский ведущий и продюсер Юрий Горбунов показал неожиданную встречу с Олей Поляковой

Шоумен поделился забавным фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Горбунов решил показать поклонникам, какая неожиданность случилась с ним в пятницу. Так, по его словам, он совершенно случайно встретил на работе популярную певицу Олю Полякову.

В доказательство он поделился их новым совместным фото.

На снимке артисты действительно запечатлены прямо в коридоре. Горбунов позирует перед камерой в белой рубашке и с довольной улыбкой.

В свою очередь, Полякова попала на фото в ярко-зеленом наряде и с крупными золотыми украшениями. Внимание к себе не может не привлекать новая и пока еще непривычная прическа певицы: недавно она очень появилась с очень короткой стрижкой вместо длинных волос.

«Неожиданная встреча в коридорах офиса», - подписал снимок Горбунов.

Поклонники ведущего тут же отреагировали на публикацию.

«Катя Оле повыдирала патлы», «Оля что подстриглась или одела парик?», «А это точно Полякова? Парик классный?», «Яркие звезды Юрка и соседка Оля», - пишут люди.

Напомним, Полякова с короткой стрижкой показала новую себя, эпоха "Королевы Ночи" завершается.

Как сообщала Politeka, Осадчая показала их с Горбуновым роскошный сад с плетеной мебелью и особняк в итальянском стиле.

Также Politeka писала, что Горбунов трогательно обратился к своему маленькому сыну, в сети поддержали.