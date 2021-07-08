Популярная украинская ведущая Екатерина Осадчая, которая сейчас ждет ребенка, показала, как выглядит двор их с Юрием Горбуновым роскошного особняка во время дождя

Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась свежими кадрами в разделе Сториз своего Инстаграм. Осадчая решила продемонстрировать поклонникам, какой вид открывается на двор их с мужем особняка во время дождя.

На опубликованных ею видео можно увидеть аккуратно выложенную дорожку и сам особняк в итальянском стиле из красного кирпича, к которому она ведет. На террасе стоит подобранная со вкусом плетенная мебель.

Перед домом раскинулся ухоженный газон и сад с подстриженными деревьями и кустами. Вся зелень во время дождя выглядит еще более яркой и насыщенной. Из-за монотонного шума пейзаж кажется очень спокойным и умиротворяющим.

«А вот и дождь…Ливень», - подписала эти кадры Осадчая.

Как известно, Осадчая и Горбунов живут в элитном поселке под Киевом. Общая площадь их особняка со двором составляет 13,5 сотки. Во дворе у пары расположен бассейн, просторные поляны для отдыха, горки и качели для детей, а также гостевой домик. По соседству с парой ведущих живут Потап и Настя Каменских.

Напомним, беременная Осадчая похвасталась отдыхом во дворе своего роскошного особняка.

Как сообщала Politeka, беременная Катя Осадчая и Горбунов очаровали романтикой на красивой яхте.

Также Politeka писала, что беременная Осадчая засветила свой шикарный бассейн и особняк по соседству с Каменских.