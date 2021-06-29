Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая засветила свой дом

Супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов живут в элитном поселке под Киевом, пишет Politeka.net.

Семья телеведущих заняла территорию размером в 13,5 сотки. Во дворе дома пары есть бассейн, просторные поляны для отдыха, есть хозяйский особняк и гостевой домик, а также горки и качели для детей.

Примечательно, что элитный поселок облюбовали звезды. В частности, можно сказать, в двух шагах от Осадчей живут певцы Настя Каменских и Потап. К слову, Горубнов и Потап - кумовья, и часто бывают друг у друга в гостях.

На новых кадрах в сторис Осадчая засветила свой шикарный бассейн и особняк. Беременная звезда отдыхала на шезлонге, демонстрируя стройные ножки.

"Дома... Посмотрите, сколько аистов", - написала телеведущая.

На кадрах также можно заметить краешек кирпичного дома и бассейн.

Звезда с восхищением снимала стаю аистов, а позже сфотографировалась вместе с супругом на фоне радуги, показав территорию своего дома немного с другого ракурса.

Отметим, Катя Осадчая и Юрий Горбунов ждут пополнения в семье. Сейчас пара воспитывает одного общего сына, Ивана, и старшего сына телеведущей от первого брака, Илью.

Напомним, беременная Осадчая появилась в белом платье, Горбунов не скрыл улыбку.

Также Politeka писала, что Осадчая не прекращает "вкалывать" несмотря на беременность.

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