Ведущий Юрий Горбунов приготовил красочный, веселый, а главное - полезный сюрприз

Как известно, 50-летний шоумен и его 37-летняя супруга, тоже ведущая, Катя Осадчая ожидают пополнения в семье. Малыш будет уже вторым их совместным ребенком - в 2018-м году у них родился сын Иван. Также у Кати есть еще 18-летний сын Илья от первого брака.

Горбунов ответственно относится к воспитанию наследников. В частности, в своем новом посте в Инстаграм он показал, какие подарки приготовил Ване, передает Politeka.net.

"Книжный арсенал еще раз напоминает, книги - это свет. Особенно детские!!!", - говорится в подписи.

Юрий прикупил и разложил сразу пять небольших книжечек с яркими обложками, видимо, предвкушая, как будет не один вечер читать их сыну, а потом и второму крохе.

До этого Горбунов рассказывал, какие насыщенные выходные были у него с Ваней. Отец с мальчиком посетили Киевский зоопарк, оставшись в полном восторге.

"Киевский зоопарк неожиданно приятно удивил! Цивилизованная парковка, точки, где можно попить кофе и съесть мороженое, очень много животных - тигры, медведи, верблюды, разные козы, жирафы и много детских аттракционов. Нам с Иваном понравилось, - заявил Юрий и добавил, - Рекомендую - не пожалеете! Единственный недостаток - есть вольеры, которые на ремонте! Летом, пожалуй, такого не должно быть!".

Напомним, Горбунов без Осадчей похвастался развлечениями с сыном в Киеве, удивив кадрами: "Ой, какая..."

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