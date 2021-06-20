Телеведущий Юрий Горбунов отвез свою беременную жену, телеведущую Катю Осадчую в Одессу
Как передает Politeka.net, это лето звездная пара проводит очень активно. Осадчая и Горбунов постоянно путешествуют и делятся яркими кадрами с отдыха.
На свежем фото Горбунов показал, как развлекает Осадчую, показывая ей Одессу. Телеведущий засветил все достопримечательности города, по которому гулял с женой. Выглядели звезды очень счастливыми. Похоже, жара совсем не мешала им наслаждаться видами.
«И зачем вам все там, если все здесь?», - оригинально подписал снимок Горбунов.
В комментариях звездной паре оставили массу приятных слов.
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«Чем-то похожи», «Когда уже везде побывали, то, в конце концов, можно и в Одессу съездить», «Красивая пара», «Красиво у нас в Одессе», - пишут люди.
Осадчая тоже похвасталась удачным отдыхом у себя в Инстаграм. Она поделилась кадрами в самых знаменитых местах Одессы. Телеведущая была одета в синее платье в узоры. Наряд красиво прикрывал животик звезды.
«Прекрасный одесский день! @gorbunovyuriy спасибо тебе», - подписала фото Осадчая.
Поклонники не оставили звезду без комплиментов, написав про ее внешний вид: «Это просто великолепно».
Напомним, что Горбунов неожиданно засветился в компании солистки Go_A Кати Павленко, поразив амбициями: "У меня тоже...".
Как сообщала Politeka, Осадчая и Горбунов растопили сердца семейными кадрами с сыном: "Папа, о котором можно мечтать".
Также Politeka писала, что Горбунов показал, как развлекает маленького сына за спиной у Осадчей: "Рекомендую".