Телеведущий Юрий Горбунов отвез свою беременную жену, телеведущую Катю Осадчую в Одессу

Как передает Politeka.net, это лето звездная пара проводит очень активно. Осадчая и Горбунов постоянно путешествуют и делятся яркими кадрами с отдыха.

На свежем фото Горбунов показал, как развлекает Осадчую, показывая ей Одессу. Телеведущий засветил все достопримечательности города, по которому гулял с женой. Выглядели звезды очень счастливыми. Похоже, жара совсем не мешала им наслаждаться видами.

«И зачем вам все там, если все здесь?», - оригинально подписал снимок Горбунов.

В комментариях звездной паре оставили массу приятных слов.

«Чем-то похожи», «Когда уже везде побывали, то, в конце концов, можно и в Одессу съездить», «Красивая пара», «Красиво у нас в Одессе», - пишут люди.

Осадчая тоже похвасталась удачным отдыхом у себя в Инстаграм. Она поделилась кадрами в самых знаменитых местах Одессы. Телеведущая была одета в синее платье в узоры. Наряд красиво прикрывал животик звезды.

«Прекрасный одесский день! @gorbunovyuriy спасибо тебе», - подписала фото Осадчая.

Поклонники не оставили звезду без комплиментов, написав про ее внешний вид: «Это просто великолепно».

Напомним, что Горбунов неожиданно засветился в компании солистки Go_A Кати Павленко, поразив амбициями: "У меня тоже...".

Как сообщала Politeka, Осадчая и Горбунов растопили сердца семейными кадрами с сыном: "Папа, о котором можно мечтать".

Также Politeka писала, что Горбунов показал, как развлекает маленького сына за спиной у Осадчей: "Рекомендую".