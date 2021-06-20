Зіркова пара Катя Осадча та Юрій Горбунов зворушили сімейними кадрами в День батька

Як повідомляє Politeka.net, сьогодні українці відзначають День батька. На честь важливої дати телеведуча Катя Осадча поділилася в Instagram зворушливими кадрами з сімейного архіву та привітала своїх коханих чоловіків зі святом.

У свою чергу Юрій Горбунов приєднався до привітань і подякував дружині за їх маленького синочка Івана.

На фото можна побачити як маленького сина пари, так і його батьків і дідуся.

На деяких фото щаслива ведуча загоряє під ласкавим сонцем в легкій сукні-сорочці, стоячи поруч зі своїм батьком. На одному з кадрів зображений Юрій Горбунов в обнімку з синочком Іваном. Обличчя малюка пара досі так і не показала підписникам.

Особливо милими вийшли кадри, на яких зірковий татусь вчить сина рибалити.

"Юрію, ти тато про якого може тільки мріяти дитина і Івану з тобою дуже пощастило. Мій тато завжди був для мене зразком досягнення цілей, робочого запалу і життєвого оптимізму. Татусі, будьте здоровими і сил вам у досягненні всьго запланованого", - написала Осадча під знімками.

Тим часом Юрій написав: "Вітаю вас, татусі!! Яке ж шалене щастя, бути татом!! Бути присутнім на пологах, міняти памперси, вставати вночі, щоб матуся могла поспати! А потім почути від сина- 'тато - я люблю тебе'! Дякую тобі, моя @kosadcha за це щастя!".

Підписники ведучої розділили побажання Каті і приєдналися до них. Не обійшлося і без компліментів для майбутньої мами, а також її знаменитого чоловіка: "Така світла сім'я! Щастя вам всім!", "Щастя і любові вашої милої сім'ї", "Які класні з усіх тат", "ви дуже світла сім'я".

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