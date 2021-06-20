Звездная пара Катя Осадчая и Юрий Горбунов растрогали семейными кадрами в День отца

Как сообщает Politeka.net, сегодня украинцы отмечают День отца. В честь важной даты телеведущая Катя Осадчая поделилась в Instagram трогательными кадрами из семейного архива и поздравила своих любимых мужчин с праздником.

В свою очередь Юрий Горбунов присоединился к поздравлениям и поблагодарил жену за их маленького сынишку Ивана.

На фото можно увидеть как маленького сына пары, так и его родителей и дедушку.

На некоторых фото счастливая ведущая загорает под ласковым солнцем в легком платье-рубашке, стоя рядом со своим отцом. На одном из кадров запечатлен Юрий Горбунов в обнимку с сыночком Иваном. Лицо малыша пара до сих пор так и не показала подписчикам.

Особенно милыми вышли кадры, на которых звездный папа учит сына рыбалить.

"Юрий, ты папа о котором может только мечтать ребенок и Ивану с тобой очень повезло. Мой папа всегда был для меня образцом достижения целей, рабочего задора и жизненного оптимизма. Папы, будьте здоровыми и сил вам в достижении всьго запланированного", - написала Осадчая под снимками.

Тем временем Юрий написал: "Поздравляю вас, папочки!! Какое же неистовое счастье, быть папой!! Присутствовать на родах,менять памперсы,вставать ночью ,чтобы мамочка могла поспать! А потом услышать от сына - 'Папа-я люблю тебя'! Спасибо тебе, моя @kosadcha за это счастье!".

Подписчики ведущей разделили пожелания Кати и присоединились к ним. Не обошлось и без комплиментов для будущей мамы, а также ее знаменитого мужа: "Такая светлая семья! Счастья вам всем!", "Счастья и любви вашей милой семье", "Какие классные из всех пап", "Вы очень светлая семья".

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