Телеведучий Юрій Горбунов показав миле фото із зіркою Євробачення Катериною Павленко з Go_A

Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий Юрій Горбунов, який разом з дружиною Катею Осадчою очікують появи дитини, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірковий красень поділився у своєму мікроблозі знімком, на якому позує в компанії солістки групи Go_A Катерини Павленко, яка цього року представила Україну на пісенному конкурсі Євробачення.

На знімку Юра і Катя відображені в цікавій локації і ошатних образах. Як видно, Горбунов з'явився перед камерою в білосніжній футболці, поверх якої накинув стильну темну сорочку з цікавим візерунком, він мило посміхається в об'єктив. Поруч з ним стоїть Катя, на ній хитромудре бордове плаття, волосся акуратно укладені, а на обличчі легкий макіяж, в очі кидається незвичайна Довга сережка в одному вусі.

У підписі до публікації Юрій Горбунов написав: "Постояв біля зірки! Може і я колись поїду на Євробачення! А що? У мене теж голос є!". Користувачі тут же почали активно обговорювати нове фото телеведучого зі співачкою, засинаючи їх компліментами і жартівливими коментарями. "Дві зірки, але ваша яскравіше", "Наша Катюша – це сонечко, квіточка, і кращий котик на землі", "Наша Катруся найкраща", "Такі красиві", "Нехай вас всім щастить, ви кращі", "Супер!", "Успіху. Якщо сильно захотіти, можна в космос полетіти!", "На хвилинку подумала, що це Тіна Канделакі", "Класні", "Класне фото", - пишуть в коментарях.

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