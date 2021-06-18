Телеведущий Юрий Горбунов показал милое фото со звездой Евровидения Екатериной Павленко из Go_A

Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий Юрий Горбунов, который вместе с женой Катей Осадчей ожидают появления ребенка, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездный красавчик поделился в своем микроблоге снимком, на котором позирует в компании солистки группы Go_A Екатерины Павленко, которая в этом году представила Украину на песенном конкурсе Евровидение.

На снимке Юра и Катя запечатлены в интересной локации и нарядных образах. Как видно, Горбунов появился перед камерой в белоснежной футболке, поверх которой накинул стильную темную рубашку с интересным узором, он мило улыбается в объектив. Рядом с ним стоит Катя, на ней замысловатое бордовое платье, волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж, в глаза бросается необычная длинная серьга в одном ухе.

В подписи к публикации Юрий Горбунов написал: "Постоял возле звезды! Может и я когда-то поеду на Евровидение! А что? У меня тоже голос есть!". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новое фото телеведущего с певицей, засыпая их комплиментами и шуточными комментариями. "Две звезды, но ваша ярче", "Наша Катюша – это солнышко, цветочек, и лучший котик на земле", "Наша Катенька лучшая", "Такие красивые", "Пусть вас всем везет, вы лучшие", "Супер!", "Успехов. Если сильно захотеть, можно в космос полететь!", "На минутку подумала, что это Тина Канделаки", "Классные", "Классное фото", - пишут в комментариях.

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