Шоумен і актор Юрій Горбунов, чоловік Каті Осадчої, не стримав емоцій, побувавши з сином в цікавому місці

50-річний шоумен є одним з найбільш впізнаваних артистів в країні, до сьогоднішнього дня він веде шоу "Голос країни" і "Танці з зірками", крім того виступив в якості продюсера серії повнометражних фільмів-комедій «Шалене весілля».

В даний час Юрій і його дружина, теж ведуча, Катя Осадча очікують народження другої дитини. Пара вже виховує молодшого сина Івана, якому 4 рочки. Також у Каті є 18-річний син Ілля від першого шлюбу.

У своєму новому пості в Instagram Горбунов показав, як проводить час із маленьким сином на вихідних. Шоумен вирішив сходити з хлопчиком в Київський зоопарк, і був приємно здивований, передає Politeka.net.

Ведучий зняв кілька вольєрів з екзотичними тваринами (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

"Київський зоопарк несподівано приємно здивував! Цивілізована парковка, точки, де можна попити каву і з'їсти морозиво, дуже багато тварин - тигри, ведмеді, верблюди, різні кози, жирафи і багато дитячих атракціонів. Нам з Іваном сподобалося, - заявив Юрій і додав, - Рекомендую - не пошкодуєте! Єдиний недолік - є вольєри, які на ремонті! Влітку, мабуть, такого не повинно бути!".

Раніше ми розповідали, Горбунов поділився пам'ятним фото зі своїми колегами акторами Лілією Ребрик і Олексієм Вертинським. Трійця позувала в гримерці після вистави, втомлені й задоволені.

"І ще один спектакль "Два анекдоти на вечерю" за оповіданням Чехова став історією!! Браво моїм кращим партнерам! # Чехов # вистава # граємо", - підписав кадр Юрій.

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