Телеведущий Юрий Горбунов показал свои развлечения з сыном
Как передает Politeka.net, кадры шоумен и режиссер опубликовал на своей страничке в Instagaram.
Юрий Горбунов, который вместе с женой Катей Осадчей ожидают появления ребенка, довольно часто делится со своими поклонниками яркими публикациями в своем Instagram.
На этот раз телеведущий отправился на велопрогулку с мальчиком.
4-летний Ваня уже довольно неплохо овладел мастерством вождения двухколесного, но все же получал напутствия от отца.
"Не догоню тебя... Ух, как ты быстро едешь... Смотри перед собой!", - предупредил сына телеведущий.
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Ранее звездный телеведущий поделился в своем микроблоге снимком, на котором позирует в компании солистки группы Go_A Екатерины Павленко, которая в этом году представила Украину на песенном конкурсе Евровидение.
Напомним, Похудевший Горбунов удивил преображением, Дорофеева и другие оценили: "Такой стройняшка".
Как сообщала Politeka, Горбунов неожиданно подался в политику и нарвался на критику: "Людям жить не за что, а вы...".
Также Politeka писала, Осадчая засветила свою белоснежную кухню, на которой колдует для Горбунова и детей: "Не смешите...".