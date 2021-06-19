Телеведущий Юрий Горбунов показал свои развлечения з сыном

Как передает Politeka.net, кадры шоумен и режиссер опубликовал на своей страничке в Instagaram.



Юрий Горбунов, который вместе с женой Катей Осадчей ожидают появления ребенка, довольно часто делится со своими поклонниками яркими публикациями в своем Instagram.

На этот раз телеведущий отправился на велопрогулку с мальчиком.

4-летний Ваня уже довольно неплохо овладел мастерством вождения двухколесного, но все же получал напутствия от отца.

"Не догоню тебя... Ух, как ты быстро едешь... Смотри перед собой!", - предупредил сына телеведущий.

Ранее звездный телеведущий поделился в своем микроблоге снимком, на котором позирует в компании солистки группы Go_A Екатерины Павленко, которая в этом году представила Украину на песенном конкурсе Евровидение.

Напомним, Похудевший Горбунов удивил преображением, Дорофеева и другие оценили: "Такой стройняшка".

Как сообщала Politeka, Горбунов неожиданно подался в политику и нарвался на критику: "Людям жить не за что, а вы...".

Также Politeka писала, Осадчая засветила свою белоснежную кухню, на которой колдует для Горбунова и детей: "Не смешите...".