Шоумен и актер Юрий Горбунов, муж Кати Осадчей, не сдержал эмоций, побывав с сыном в любопытном месте

50-летний шоумен является одним из самых узнаваемых артистов в стране, до сегодняшнего дня он ведет шоу "Голос країни" и "Танці з зірками", кроме того выступил в качестве продюсера серии полнометражных фильмов-комедий «Шалене весілля». .

В настоящее время Юрий и его супруга, тоже ведущая, Катя Осадчая ожидают рождения второго ребенка. Пара уже воспитывает младшего сына Ивана, которому 4 годика. Также у Кати есть 18-летний сын Илья от первого брака.

В своем новом посте в Инстаграм Горбунов показал, как проводит время с маленьким сыном на выходных. Шоумен решил сходить с мальчиком в Киевский зоопарк, и был приятно удивлен, передает Politeka.net.

Ведущий заснял несколько вольеров с экзотическими животными (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"Киевский зоопарк неожиданно приятно удивил! Цивилизованная парковка, точки, где можно попить кофе и съесть мороженое, очень много животных - тигры, медведи, верблюды, разные козы, жирафы и много детских аттракционов. Нам с Иваном понравилось, - заявил Юрий и добавил, - Рекомендую - не пожалеете! Единственный недостаток - есть вольеры, которые на ремонте! Летом, пожалуй, такого не должно быть!".

Ранее мы рассказывали, Горбунов поделился памятным фото со своими коллегами актерами Лилией Ребрик и Алексеем Вертинским. Троица позировала в гримерке после спектакля, уставшие и довольные.

"И еще один спектакль "Два анекдота на ужин" по рассказу Чехова стал историей!! Браво моим лучшим партнерам! # Чехов # представление # играем", - подписал кадр Юрий.

Напомним, Похудевший Горбунов удивил преображением, Дорофеева и другие оценили: "Такой стройняшка".

Как сообщала Politeka, Горбунов неожиданно подался в политику и нарвался на критику: "Людям жить не за что, а вы...".

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