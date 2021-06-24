Украинский ведущий и актер Юрий Горбунов восхитил кадрами со своей беременной супругой Катериной Осадчей

Милым снимком шоумен поделился в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net. Как известно, пара воспитывает общего 4-летнего сына Ивана и готовится к появлению на свет второго ребенка.

Недавно пара посетила Одессу. Там состоялось вечеринка по случаю открытия первого казино в Украине. На мероприятии присутствовали "сливки" украинского шоубиза.

Горбунов и Осадчая также нашли время для прогулок вдвоем.

«Чудесные воспоминания об Одессе», - написал Юрий и показал фото с женой.

Юрий Горбунов и Катя Осадчая запечатлены в светлых нарядах и выглядели очень гармонично. Телеведущая надела просторное платье и балетки, а ее муж – футболку и штаны.

Пользователи Сети восхищаются звездной парой. Также в комментариях отметили, что супруги очень похожи.

«И вы с Катюшей такие чудесные. Прекрасно, когда людям хорошо вместе», «Очень красивая пара!!! Счастья Вам», «Вы очень похожи», « Вы так специально оделись, что образы подходили друг к другу?))) Желаю вам чудесного отдыха! Вижу, живот Катеньки все больше и больше», «Красивая пара», «Вы прекрасны», - пишут в комментариях.

Напомним, Горбунов без Осадчей похвастался развлечениями с сыном в Киеве, удивив кадрами: "Ой, какая..."

Как сообщала Politeka, Горбунов показал, как развлекает беременную Осадчую: «Когда уже везде побывали…»

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