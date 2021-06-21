Юрий Горбунов умилил семейными кадрами с сыном

Как сообщает Politeka.net, известный шоумен Юрий Горбунов обожает своего сына Ивана и старается проводить с мальчиком как можно больше времени. Они вместе колесят на машине и увлекаются раскрасками.

А на новом совместном видео ведущий с удовольствием устроил веселую вылазку с сынишкой. Кадрами он поделился в Instagram.

Звездный отец вместе с сынишкой пошли на познавательную экскурсию в киевский зоопарк. Судя по кадрам они отправились на "Остров зверей", где в тропическом полумраке обитают змеи, ящерицы, пауки и земноводные.

Звездные супруги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов пока что не готовы показывать сына публике, поэтому на всех фото и видео мальчик появляется со спины или сбоку. Так, произошло и в этот раз - на новых кадрах можно заметить лишь спину Ивана и его золотистые волосы. Мальчик с восхищением рассматривает холоднокровных животных.

Пользователи сети растрогались нежным кадрам и отметили, что Юрий очень хороший и заботливый папа.

"Ой какая чудная семья. Дети - цветы жизни ❤️", "Молодцы", "Такие милые🧸💫", "Папин сыночок", "Хороший парень, пусть будет у Вас девочка!", "Забавный парнишка".

Напомним, Похудевший Горбунов удивил преображением, Дорофеева и другие оценили: "Такой стройняшка".

Как сообщала Politeka, Горбунов неожиданно подался в политику и нарвался на критику: "Людям жить не за что, а вы...".

Также Politeka писала, Осадчая засветила свою белоснежную кухню, на которой колдует для Горбунова и детей.