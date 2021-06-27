Телеведущая Екатерина Осадчая продолжает работать несмотря на беременность
Как пишет Politeka.net, кадрами звезда поделилась на своей страничке в Instagram.
Телеведущая со своим мужем Юрием Горбуновым даже попали в ураган по пути во Львов, куда они приехали на международный джазовый фестиваль.
Юрий на своей страничке в соцсетях сообщил, что из-за ветра самолет очень сильно шатало.
К счастью, перелет и посадка были успешными.
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"Сквозь ливень, град и непогоду на месте", - сообщила Осадчая в подписи к снимку, где она уже находилась на мероприятии.
Одной из самых ярких звезд вечера, которые принимали участие в фестивале, стал британский исполнитель и автор песен Сил. Певец успел поразить и Юрия Горбунова.
После его выступления Осадчая не упустила момент и взяла интервью у знаменитости мирового масштаба.
Напомним, Беременная Осадчая вызвала восторг, показав себя в коротком платье
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