Горбунов не отходит ни на шаг

Телеведущая Екатерина Осадчая продолжает работать несмотря на беременность

Как пишет Politeka.net, кадрами звезда поделилась на своей страничке в Instagram.

Телеведущая со своим мужем Юрием Горбуновым даже попали в ураган по пути во Львов, куда они приехали на международный джазовый фестиваль.

Юрий на своей страничке в соцсетях сообщил, что из-за ветра самолет очень сильно шатало.

К счастью, перелет и посадка были успешными.

"Сквозь ливень, град и непогоду на месте", - сообщила Осадчая в подписи к снимку, где она уже находилась на мероприятии.

Одной из самых ярких звезд вечера, которые принимали участие в фестивале, стал британский исполнитель и автор песен Сил. Певец успел поразить и Юрия Горбунова.



После его выступления Осадчая не упустила момент и взяла интервью у знаменитости мирового масштаба.

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