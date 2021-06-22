Известная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая сейчас находится в интересном положении, поделилась кадрами отдыха в Одессе

Осадчая является популярной украинской телеведущей и не так давно стало известно, что красотка ждет третьего ребенко. Но это не мешает Кате работать и активно проводить время. Сейчас звезда с муже и коллегой Юрием Горбуновым отправились в Одессу, откуда Катя поделилась новыми фото в Инстаграм, пишет Politeka.net.

«Прекрасний одеський день! 💙 @gorbunovyuriy дякую тобі ❤», - написала она.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов прогулялись на набережной, у морского порта, возле Оперного театра и прошлись знаменитыми одесскими двориками.

Осадчая для прогулки выбрала удобный просторный костюм в синих тонах и белые босоножки, а Юрий – футболку и белые штаны.

Снимки активно комментируют в Сети.

«Шо я имею Вам сказать: может на Мальдивах и дешевле, но в Одессе есть тюлечка», «Одесса великолепна всегда, Вы чудесная пара. Душевное фото», «Юрчик, и шо ты смотришь? Это не просто порт, это Ордена Трудового Красного Знамени Одесский торговый порт!!! И Одесса лучший город мира!!! Мы еще вам и не то покажем! Здоровья, удачи», «Это просто непревзойденно», - пишут в комментариях.

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