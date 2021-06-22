Известная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая сейчас находится в интересном положении, поделилась кадрами отдыха в Одессе
Осадчая является популярной украинской телеведущей и не так давно стало известно, что красотка ждет третьего ребенко. Но это не мешает Кате работать и активно проводить время. Сейчас звезда с муже и коллегой Юрием Горбуновым отправились в Одессу, откуда Катя поделилась новыми фото в Инстаграм, пишет Politeka.net.
«Прекрасний одеський день! 💙 @gorbunovyuriy дякую тобі ❤», - написала она.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов прогулялись на набережной, у морского порта, возле Оперного театра и прошлись знаменитыми одесскими двориками.
Галкин показал необычное увлечение 72-летней Пугачевой и их дочери Лизы: "Гениально и просто"
Тина Кароль призналась, как ее сыну живется за границей: «Даже в школе дети говорят ему...»
51-летняя Лопес в юбке с неприличным вырезом повеселилась у бассейна: "Буквально светится"
Внезапно оборвалась жизнь известного актера, ему было всего 50: "Невосполнимая утрата"
Трагедия на воде, бездыханные тела детей увидел прохожий: "На берегу нашли..."
Осадчая для прогулки выбрала удобный просторный костюм в синих тонах и белые босоножки, а Юрий – футболку и белые штаны.
Снимки активно комментируют в Сети.
«Шо я имею Вам сказать: может на Мальдивах и дешевле, но в Одессе есть тюлечка», «Одесса великолепна всегда, Вы чудесная пара. Душевное фото», «Юрчик, и шо ты смотришь? Это не просто порт, это Ордена Трудового Красного Знамени Одесский торговый порт!!! И Одесса лучший город мира!!! Мы еще вам и не то покажем! Здоровья, удачи», «Это просто непревзойденно», - пишут в комментариях.
Напомним, Горбунов без Осадчей похвастался развлечениями с сыном в Киеве, удивив кадрами: "Ой, какая..."
Как сообщала Politeka, Горбунов показал, как развлекает беременную Осадчую: «Когда уже везде побывали…»
Также Politeka писала, что Осадчая и Горбунов растопили сердца семейными кадрами с сыном: "Папа, о котором можно мечтать"