Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов с женой Катей Осадчей покорили стильными образами
Телеведущие состоят в браке с 2017 года, а сейчас находятся в ожидании второго ребенка, пишет Politeka.net. Несмотря на то, что Осадчая беременная, она продолжает активно работать, а недавно с мужем посетила одно из мероприятий во Львове.
Соответствующими снимками Горбунов поделился в своем Инстаграм. Супруги позировали в белых нарядах. В частности, Катя Осадчая выбрала длинное "летящее" платье с длинным разрезом, оголившем ножки.
Пара улыбалась, выглядя счастливой и довольной.
"Замечательный праздник музыки, общения и эстетического удовольствия !! Браво Леополисджаз !! # Леополисджазфест #leopolisjazzfest # джаз", - написал телеведущий.
Галкин показал, как Пугачева ушла в отрыв и задрала платье во время танца: "Вот так до старости..."
Недовольная толпа сорвала концерт Ани Лорак в Москве, певица спасалась бегством: появилось видео
Жара наконец спадет, но в Украину ворвутся грозовые дожди: какой будет температура в регионах
Димопулос из "Танців з зірками" вышла в свет в черном платье с необычными вырезами: "Идеальная"
В Украине объявлено штормовое предупреждение, стихия готовит новый удар: какие области под угрозой
За 25 минут публикация собрала более 1000 лайков и немного комментариев.
"Наши любимые ведущие! Бездна вкуса и очарования", - написал один из пользователей сети.
Отметим, Юрий Горбунов с Катей Осадчей посещали концерт британского певца Seal в рамках фестиваля Leopolis Jazz Fest во Львове. Правда, перед этим пара долетела в этот город с трудностями, ведь начался ураган. В результате самолет шатало в воздухе и даже, когда была совершена посадка.
Напомним, Горбунов с беременной Осадчей показали, как выглядят после пережитого урагана
Также Politeka писала, что самолет с беременной Осадчей и Горбуновым попал в жуткий ураган
А еще Politeka писала, что беременная Осадчая вызвала восторг, показав себя в коротком платье.