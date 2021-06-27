Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов с женой Катей Осадчей покорили стильными образами

Телеведущие состоят в браке с 2017 года, а сейчас находятся в ожидании второго ребенка, пишет Politeka.net. Несмотря на то, что Осадчая беременная, она продолжает активно работать, а недавно с мужем посетила одно из мероприятий во Львове.

Соответствующими снимками Горбунов поделился в своем Инстаграм. Супруги позировали в белых нарядах. В частности, Катя Осадчая выбрала длинное "летящее" платье с длинным разрезом, оголившем ножки.

Пара улыбалась, выглядя счастливой и довольной.

"Замечательный праздник музыки, общения и эстетического удовольствия !! Браво Леополисджаз !! # Леополисджазфест #leopolisjazzfest # джаз", - написал телеведущий.

За 25 минут публикация собрала более 1000 лайков и немного комментариев.

"Наши любимые ведущие! Бездна вкуса и очарования", - написал один из пользователей сети.

Отметим, Юрий Горбунов с Катей Осадчей посещали концерт британского певца Seal в рамках фестиваля Leopolis Jazz Fest во Львове. Правда, перед этим пара долетела в этот город с трудностями, ведь начался ураган. В результате самолет шатало в воздухе и даже, когда была совершена посадка.

Напомним, Горбунов с беременной Осадчей показали, как выглядят после пережитого урагана

Также Politeka писала, что самолет с беременной Осадчей и Горбуновым попал в жуткий ураган

А еще Politeka писала, что беременная Осадчая вызвала восторг, показав себя в коротком платье.