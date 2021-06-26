Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов с женой Катей Осадчей показали, как проводят время в одном из украинских городов

Популярные телеведущие отправились из столицы во Львов, пишет Politeka.net. Стоит отметить, что вчера супруги попали в ураган, сидя в самолете. Телеведущий рассказал, что их сильно шатало и похвалил пилотов за профессионализм.

К счастью, пара долетела успешно и уже 26 июня опубликовала совместное фото, сделанное в этом городе.

На фото, которое разместил Горбунов, он вместе с женой обнимались. Оба телеведущих надели пиджаки синего и белого цветов, а Осадчая прикрыла глаза очками.

"То есть прекрасный город Львов !! # Львов # леополисджазфест", - написал автор поста.

За 25 минут публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев.

"Покажите достопримечательности города,а не ваши объятия! Уже надоели!", "согласна 🔥", "То есть прекрасная, самая файная пара во Львове 😍 Вы замечательные 👏", "Позитив, даже больше - отдых с кофе и шоколадом", "Во Львове прохладно?", "Добро пожаловать во Львов!", - написали пользователи сети.

Известно, что Юрий Горбунов с Катей Осадчей посещали концерт британского певца Seal в рамках фестиваля Leopolis Jazz Fest во Львове.

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