Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов с женой Катей Осадчей показали, как проводят время в одном из украинских городов
Популярные телеведущие отправились из столицы во Львов, пишет Politeka.net. Стоит отметить, что вчера супруги попали в ураган, сидя в самолете. Телеведущий рассказал, что их сильно шатало и похвалил пилотов за профессионализм.
К счастью, пара долетела успешно и уже 26 июня опубликовала совместное фото, сделанное в этом городе.
На фото, которое разместил Горбунов, он вместе с женой обнимались. Оба телеведущих надели пиджаки синего и белого цветов, а Осадчая прикрыла глаза очками.
"То есть прекрасный город Львов !! # Львов # леополисджазфест", - написал автор поста.
Орбакайте "подловили" в объятиях мужа Пугачевой Галкина: "Максим сделал всех счастливыми"
Самолет с беременной Осадчей и Горбуновым попал в жуткий ураган, появилось видео: "Вот она, стихия!"
Остановилось сердце звезды известных сериалов, коллеги безутешны: "Принять это трудно"
Оборвалась жизнь украинского политика, без отца осталось двое детей: "Очень жаль"
Вслед за потопами и 35-градусной жарой на Украину идет новая напасть: куда стихия ударит первой
За 25 минут публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев.
"Покажите достопримечательности города,а не ваши объятия! Уже надоели!", "согласна 🔥", "То есть прекрасная, самая файная пара во Львове 😍 Вы замечательные 👏", "Позитив, даже больше - отдых с кофе и шоколадом", "Во Львове прохладно?", "Добро пожаловать во Львов!", - написали пользователи сети.
Известно, что Юрий Горбунов с Катей Осадчей посещали концерт британского певца Seal в рамках фестиваля Leopolis Jazz Fest во Львове.
Напомним, Беременная Осадчая вызвала восторг, показав себя в коротком платье
Также Politeka писала, что Горбунов показал, как сейчас выглядит беременная Осадчая
А еще Politeka писала, что беременная Осадчая засветила отдых с Горбуновым, вызвав ажиотаж