Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов вместе с женой Катей Осадчей попал в ураган

Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов и Катя Осадчая официально оформили свои отношения несколько лет назад. Уже в этом году Катя призналась, что в интересном положении. И вот Юрий решил показать, как стихия их застала в самолете.

На видео, которое Горбунов показал в Инстаграм, Юрий был вместе с Катей в самолете. Юрий рассказал, что сейчас страшный ураган, поэтому самолет очень сильно шатает.

"Вот она, стихия !! И ничего не поделаешь !! Львовское лето рулит! Самолет реально шатает! И все это началось через минуту после нашей посадки, которая была тоже не простой! Самолет бросало как бабочку !! Пилоту - браво", - написал Горбунов.

Потап поставил смайлики поддержки под роликом.

Фанаты посмотрели ролик более 20 тысяч раз и написали комментарии:

"Нам бы в Киев дождика",, "Слава богу", "Я тоже так летела, таким пилотам, действительно, браво", "Это из Чехиии погодка пришла".

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