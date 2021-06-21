Беременная телеведущая Катя Осадчая показала яркие кадры со съемок своей программы "Светская жизнь" за границей

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая, автор программы "Светская жизнь" Катя Осадчая, которая недавно объявила о беременности, часто радует фанатов яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. В это раз звездная красотка поделилась на странице свой программы "Светская жизнь", необычными фото, на которых показала украинских знаменитостей в Бодруме.

Оказалось, что Катя побывала на пляжной вечеринке украинских знаменитостей на побережье Эгейского моря в Турции. Там она не отдыхала, а работала – снимала свою программу. На снимках, которые показала Осадчая, она позирует с разными украинскими звездами – хореографом Илоной Гвоздевой, актрисой Анной Тринчер, "Холостяком" Михаилом Заливако с его избранницей Анной Богдан, и другими. Как видно, сама Катя позирует на снимках в ярком розовом платье просторного кроя, которое чуть прикрывает ее беременный живот, а совой образ она дополнила милой пляжной шляпкой.

В подписи к фотографиям Осадчая написала: "Звездная пляжная вечеринка на побережье Эгейского моря в Бодруме. Уже в эту субботу в «Светской жизни»! А как вы спасаетесь от жары? Какая погода в ваших городах? Всюду печет?". Пользователи тут же принялись обсуждать новые кадры со съемок телеведущей.

Напомним, Беременная Осадчая в Турции покуролесила с Астафьевой и Каминской, животик уже не скрыть: кадры кутежа.

Как сообщала Politeka, Беременная Осадчая показала, как удачно замаскировать животик: красноречивые кадры

Также Politeka писала, Беременную Осадчую в "тесном" костюме засняли на прогулке в Киеве: "Ах, какой...".