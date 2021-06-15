Известная украинская телеведущая Катя Осадчая засветилась в компании своей коллеги, известной ведущей Леси Никитюк

Как передает Politeka.net, Осадчая находится в ожидании своего третьего ребенка. Она продолжает активно работать, освещая все культурные события в стране, а иногда и за ее пределами. В этот раз красотка отправилась на открытие-презентацию нового Тикток дома. Она выбрала для выхода яркий оранжевый костюм, под пиджаком которого удачно замаскировала свой животик.

На фото, которые появились в Инстаграм, Осадчая позировала с Лесей Никитюк, Аллой Костромичевой и известными блогерами. Выглядела она очень живой и веселой.

«Звездное открытие новой резиденции самых популярных украинских блогеров @whynot___house. Вскоре в «Світське життя»!», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях зрители оставили массу отзывов о звездах.

«У Аллы странная прическа», «Катя лучшая», «Круто», «Жду с нетерпением этот выпуск», «Вы такая яркая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Катя Осадчая засветилась в компании рэпера Потапа и его сына. Телеведущая позировала в светлом наряде, а герои выпуска в стильных луках. Поклонников поразило то, как вырос сын рэпера.

Напомним, что беременная Осадчая в платье "наложницы Султана" не смогла скрыть главную тайну: "Там девочка".

Также Politeka писала, что беременную Осадчую в "тесном" костюме засняли на прогулке в Киеве: "Ах, какой...".

А еще Politeka сообщала, что беременная Осадчая всколыхнула украинцев, раскрыв свои планы: «Вызов принят».