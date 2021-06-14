Відома українська телеведуча Катя Осадча, яка чекає дитину, розповіла про свої плани
Незважаючи на те, що телеведуча при надії, вона продовжує працювати. Катерина регулярно бере інтерв'ю в українських зірок для своєї передачі "Світське життя". Однак найближчим часом Осадча збирається приділяти час не тільки роботі.Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.
Осадча показала фото, на якому зображена в просторій сукні між квітучих бугенвіллій.
"Літо мчить, треба багато встигнути 👯♀️ на червень обов’язкові пункти - кілограми черешні, схід сонця в Одесі, вечірні кіно перегляди на свіжому повітрі і заплив на Дніпрі. Головне, встигнути все це між зйомками)", - написала вона.
Схоже список Осадчої не залишив байдужими її фоловерів.
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"Схід Сонця в Одесі - challenge accepted (виклик прийнято)", - написали в коментарях.
Як відомо, зараз Катя Осадча чекає вже третю дитину. Першого сина, Іллю, вона народила, перебуваючи у відносинах з українським бізнесменом в 2002 році.
А в 2017 році телеведуча стала матір'ю вдруге, народивши Івана. З того ж року зірка перебуває у шлюбі зі своїм колегою Юрієм Горбуновим. Пара довго приховувала свої стосунки.
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